«Сан-Хосе» обыграл «Эдмонтон»

«Сан-Хосе» выиграл у «Эдмонтона» (6:3) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

В составе победителей забивали Брент Бернс, Эвандер Кейн, Патрик Марло, Баркли Гудроу, Томаш Хертл и Тимо Майер. У гостей забивали Зак Кассиан, Леон Драйзайтль и Сэм Ганье.

«Сан-Хосе» набрал 17 очков и занимает 12-е место. У «Эдмонтона» 26 очков и вторая позиция.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Сан-Хосе» — «Эдмонтон» — 6:3 (3:0, 2:1, 1:2)

Голы: Бернс — 4 (Серенсен, Шимек), 4:01 — 1:0. Кейн — 11 (Кутюр, Диллон), 7:27 — 2:0. Марло — 4 (Хед, Торнтон), 11:12 — 3:0. Гудроу — 5 (Майер, Э. Карлссон), 21:26 — 4:0. Драйзайтль — 15 (Ганье, Бир), 29:57 — 4:1. Хертл — 8 (Э. Карлссон, Кутюр), 37:34 — 5:1. Кассиан — 6 (Драйзайтль, Макдэвид), 49:08 — 5:2. Майер — 5 (Э. Карлссон, Гудроу), 50:30 — 6:2. Ганье — 1 (Русселль, Нюгорд), 52:18 — 6:3.

Нереализованный буллит: Кейн (Сан-Хосе Шаркс), 43:36.

Вратари: Джонс — Смит.

Штраф: 11 — 23.

Броски: 25 (8+8+9) — 24 (9+6+9).

13 ноября. Сан-Хосе. SAP Center

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