«Сан-Хосе» — «Монреаль»: видеообзор матча НХЛ

«Монреаль» по буллитам переиграл «Сан-Хосе» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:2 Б.

У «Шаркс» голами отметились Майк Хоффман и Уилльям Эклунд. У «Канадиенс» шайбы забросили Джонни Ковачевич и Коул Кофилд. Победный буллит реализовал Йессе Илонен.

Видео лучших моментов игры опубликовано на YouTube-канале SPORTSNET.

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