Овечкин — о поражении от «Эдмонтона»: «Мы вообще не играли»
Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин прокомментировал поражение от «Эдмонтона» (0:5) в матче регулярного чемпионата НХЛ.
«Мы вообще не играли. Мы дали сопернику много пространства. Когда «Ойлерз» контролируют шайбу, это опасно. Особенно в первом периоде мы совершили много потерь, допускали ошибки, и соперник вышел вперед — 2-0.
Большинство? Мы стараемся. Пытаемся отрабатывать на тренировках, поэтому эта ситуация нас расстраивает. Но мы движемся дальше, продолжаем бороться и продолжаем набирать темп», — цитирует The Hockey News Овечкина.
«Вашингтон» в этом матче получил пять возможностей для игры в большинстве, но не смог реализовать ни одну.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Рейнджерс
|18
|14
|4
|29
|2
|Вашингтон
|17
|10
|7
|22
|3
|Каролина
|18
|11
|7
|22
|4
|Филадельфия
|20
|10
|10
|21
|5
|Айлендерс
|18
|7
|11
|19
|6
|Питтсбург
|18
|9
|9
|18
|7
|Нью-Джерси
|18
|8
|10
|17
|8
|Коламбус
|21
|6
|15
|16
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Бостон
|19
|14
|5
|31
|2
|Флорида
|19
|12
|7
|25
|3
|Торонто
|18
|10
|8
|23
|4
|Детройт
|19
|10
|9
|23
|5
|Тампа-Бэй
|20
|9
|11
|23
|6
|Монреаль
|20
|9
|11
|20
|7
|Баффало
|19
|8
|11
|18
|8
|Оттава
|15
|8
|7
|16
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Даллас
|18
|12
|6
|26
|2
|Колорадо
|18
|12
|6
|24
|3
|Виннипег
|18
|11
|7
|24
|4
|Сент-Луис
|19
|10
|9
|21
|5
|Нэшвилл
|19
|9
|10
|18
|6
|Аризона
|19
|8
|11
|18
|7
|Миннесота
|17
|5
|12
|14
|8
|Чикаго
|18
|6
|12
|12
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|20
|14
|6
|30
|2
|Лос-Анджелес
|18
|12
|6
|27
|3
|Ванкувер
|20
|13
|7
|27
|4
|Сиэтл
|21
|8
|13
|21
|5
|Анахайм
|20
|9
|11
|18
|6
|Калгари
|19
|7
|12
|17
|7
|Эдмонтон
|19
|6
|13
|13
|8
|Сан-Хосе
|20
|3
|17
|8
|25.11
|02:00
|
Баффало – Питтсбург
|- : -
|25.11
|03:30
|
Оттава – Айлендерс
|- : -
|25.11
|04:00
|
Каролина – Тампа-Бэй
|- : -
|25.11
|04:00
|
Флорида – Виннипег
|- : -
|25.11
|04:30
|
Миннесота – Колорадо
|- : -
|25.11
|04:30
|
Даллас – Калгари
|- : -
|25.11
|06:00
|
Сиэтл – Ванкувер
|- : -
|25.11
|21:00
|
Рейнджерс – Бостон
|- : -
|И
|О
|
|
Куинн Хьюз
Ванкувер
|20
|31
|
|
Джей Ти Миллер
Ванкувер
|20
|30
|
|
Давид Пастрняк
Бостон
|19
|30
|И
|Г
|
|
Остон Мэттьюс
Торонто
|18
|14
|
|
Кайл Коннор
Виннипег Джетс
|18
|14
|
|
Фрэнк Ватрано
Анахайм
|20
|13
|И
|КН
|
|
Луи Доминге
Рейнджерс
|1
|1
|
|
Алекс Лион
Детройт
|2
|1.53
|
|
Джонатан Куик
Рейнджерс
|7
|1.7