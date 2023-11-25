«Анахайм» — «Лос-Анджелес»: видеообзор матча НХЛ

«Анахайм» на своем льду проиграл «Лос-Анджелесу» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 2:5.

У «Дакс» шайбы забросили Радко Гудас и Алекс Киллорн. В составе «Кингз» голами отметились Кевин Фиала, оформивший дубль, Артур Калиев, Куинтон Байфилд и Анже Копитар.

Видео лучших моментов игры опубликовано на YouTube-канале SPORTSNET.

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