«Сан-Хосе» — «Каролина»: видеообзор матча НХЛ

«Сан-Хосе» на домашнем льду проиграл «Каролине» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:6.

За «Шаркс» забили Фабиан Зеттерлунд, Филип Задина и Вильям Эклунд. У «Харрикейнз» отличились Сет Джарвис, оформивший дубль, Джейкоб Славин, Стефан Ноесен, Мартин Нечас и Бретт Пеши.

Видео было опубликовано на YouTube-канале SPORTSNET.

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