«Сан-Хосе» обыграл «Эдмонтон» и одержал вторую победу подряд. Охотюк набрал одно очко

«Сан-Хосе» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл «Эдмонтон» со счетом 3:2.

В составе «Шаркс» отличились Фабиан Зеттерлунд, Томаш Гертл и Филип Задина, защитник Никита Охотюк отметился результативной передачей и набрал первое очко за команду. У «Ойлерз» шайбы забросили Дарнелл Нерс и Райан Ньюджент-Хопкинс.

«Сан-Хосе» одержал вторую победу подряд и с 5 очками расположился на последнем месте Западной конференции, «Эдмонтон» с 5 очками — на предпоследней строчке.