«Питтсбург» в овертайме обыграл «Лос-Анджелес», у Малкина результативный пас
«Питтсбург» в матче регулярного чемпионата НХЛ в овертайме обыграл «Лос-Анджелес» со счетом 4:3.
В составе «Пингвинз» отличились Сидни Кросби, Ларс Эллер, Джейк Гюнцель и Брайан Раст, которому ассистировал Евгений Малкин. У «Кингз» шайбы забросили Карл Грундстрем, Адриан Кемпе и Кевин Фиала.
В первом периоде Кемпе отправил форварда Евгения Малкина в нокдаун.
После этого матча «Питтсбург» с 12 очками занимает 13-е место в Восточной конференции, «Лос-Анджелес» с 19 очками — на третьей строчке «Запада».
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«Лос-Анджелес» — «Питтсбург» — 3:4 ОТ (1:1, 1:1, 1:1, 0:1)
Голы: Кросби — 7, 7:11 — 0:1. Грундстрем — 5 (мен., Копитар, Рой), 14:14 — 1:1. Кемпе — 6 (Андерсон, Байфилд), 29:58 — 2:1. Эллер — 2 (мен.), 38:03 — 2:2. Гюнцель — 5 (Кросби, Карлссон), 40:37 — 2:3. Фиала — 2 (Дюбуа, Спенс), 46:40 — 3:3. Раст — 7 (Малкин, Карлссон), 63:45 — 3:4.
Вратари: Копли — Хелльберг.
Штраф: 6 — 8.
Броски: 36 (11+14+9+2) — 20 (7+5+7+1).
Наши: Гавриков (21.33/1/0) — Малкин (20.13/0/+1).
10 ноября. Лос-Анджелес. Crypto.com Arena. 18145 зрителей.
|Столичный дивизион
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|В
|П
|О
|1
|Рейнджерс
|13
|10
|3
|21
|2
|Каролина
|13
|8
|5
|16
|3
|Нью-Джерси
|12
|7
|5
|15
|4
|Айлендерс
|12
|5
|7
|13
|5
|Вашингтон
|11
|5
|6
|12
|6
|Питтсбург
|12
|6
|6
|12
|7
|Филадельфия
|13
|5
|8
|11
|8
|Коламбус
|13
|4
|9
|11
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
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|13
|11
|2
|23
|2
|Детройт
|14
|7
|7
|16
|3
|Тампа-Бэй
|14
|6
|8
|16
|4
|Флорида
|12
|7
|5
|15
|5
|Торонто
|13
|6
|7
|14
|6
|Монреаль
|13
|6
|7
|14
|7
|Баффало
|13
|6
|7
|13
|8
|Оттава
|12
|5
|7
|10
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Даллас
|12
|8
|4
|17
|2
|Колорадо
|12
|8
|4
|16
|3
|Виннипег
|13
|7
|6
|16
|4
|Сент-Луис
|12
|6
|6
|13
|5
|Аризона
|13
|6
|7
|13
|6
|Миннесота
|13
|5
|8
|12
|7
|Чикаго
|12
|5
|7
|10
|8
|Нэшвилл
|13
|5
|8
|10
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|14
|11
|3
|23
|2
|Ванкувер
|13
|10
|3
|21
|3
|Лос-Анджелес
|13
|8
|5
|19
|4
|Анахайм
|12
|7
|5
|14
|5
|Сиэтл
|14
|5
|9
|13
|6
|Калгари
|12
|4
|8
|9
|7
|Эдмонтон
|12
|2
|10
|5
|8
|Сан-Хосе
|13
|2
|11
|5
|10.11
|03:00
|
Бостон – Айлендерс
|5 : 2
|10.11
|03:00
|
Рейнджерс – Миннесота
|4 : 1
|10.11
|03:00
|
Тампа-Бэй – Чикаго
|3 : 5
|10.11
|03:00
|
Детройт – Монреаль
|2 : 3 ОТ
|10.11
|03:00
|
Оттава – Ванкувер
|2 : 5
|10.11
|03:30
|
Коламбус – Даллас
|2 : 5
|10.11
|04:00
|
Виннипег – Нэшвилл
|6 : 3
|10.11
|04:00
|
Сент-Луис – Аризона
|2 : 1
|10.11
|05:00
|
Колорадо – Сиэтл
|3 : 4
|10.11
|06:30
|
Сан-Хосе – Эдмонтон
|3 : 2
|10.11
|06:30
|
Лос-Анджелес – Питтсбург
|3 : 4 ОТ
|И
|О
|
|
Элиас Петтерссон
Ванкувер
|13
|24
|
|
Никита Кучеров
Тампа-Бэй
|14
|23
|
|
Артемий Панарин
Рейнджерс
|13
|22
|И
|Г
|
|
Остон Мэттьюс
Торонто
|13
|13
|
|
Никита Кучеров
Тампа-Бэй
|14
|11
|
|
Кайл Коннор
Виннипег Джетс
|13
|11
|И
|КН
|
|
Луи Доминге
Рейнджерс
|1
|1
|
|
Джереми Суэймен
Бостон
|6
|1.48
|
|
Тэтчер Демко
Ванкувер
|9
|1.6