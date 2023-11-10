«Питтсбург» в овертайме обыграл «Лос-Анджелес», у Малкина результативный пас

«Питтсбург» в матче регулярного чемпионата НХЛ в овертайме обыграл «Лос-Анджелес» со счетом 4:3.

В составе «Пингвинз» отличились Сидни Кросби, Ларс Эллер, Джейк Гюнцель и Брайан Раст, которому ассистировал Евгений Малкин. У «Кингз» шайбы забросили Карл Грундстрем, Адриан Кемпе и Кевин Фиала.

В первом периоде Кемпе отправил форварда Евгения Малкина в нокдаун.

После этого матча «Питтсбург» с 12 очками занимает 13-е место в Восточной конференции, «Лос-Анджелес» с 19 очками — на третьей строчке «Запада».

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«Лос-Анджелес» — «Питтсбург» — 3:4 ОТ (1:1, 1:1, 1:1, 0:1)

Голы: Кросби — 7, 7:11 — 0:1. Грундстрем — 5 (мен., Копитар, Рой), 14:14 — 1:1. Кемпе — 6 (Андерсон, Байфилд), 29:58 — 2:1. Эллер — 2 (мен.), 38:03 — 2:2. Гюнцель — 5 (Кросби, Карлссон), 40:37 — 2:3. Фиала — 2 (Дюбуа, Спенс), 46:40 — 3:3. Раст — 7 (Малкин, Карлссон), 63:45 — 3:4.

Вратари: Копли — Хелльберг.

Штраф: 6 — 8.

Броски: 36 (11+14+9+2) — 20 (7+5+7+1).

Наши: Гавриков (21.33/1/0) — Малкин (20.13/0/+1).

10 ноября. Лос-Анджелес. Crypto.com Arena. 18145 зрителей.