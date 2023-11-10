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Сегодня, 09:13

«Питтсбург» в овертайме обыграл «Лос-Анджелес», у Малкина результативный пас

Сергей Разин
корреспондент
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«Питтсбург» в матче регулярного чемпионата НХЛ в овертайме обыграл «Лос-Анджелес» со счетом 4:3.

В составе «Пингвинз» отличились Сидни Кросби, Ларс Эллер, Джейк Гюнцель и Брайан Раст, которому ассистировал Евгений Малкин. У «Кингз» шайбы забросили Карл Грундстрем, Адриан Кемпе и Кевин Фиала.

В первом периоде Кемпе отправил форварда Евгения Малкина в нокдаун.

После этого матча «Питтсбург» с 12 очками занимает 13-е место в Восточной конференции, «Лос-Анджелес» с 19 очками — на третьей строчке «Запада».

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Лос-Анджелес» — «Питтсбург» — 3:4 ОТ (1:1, 1:1, 1:1, 0:1)

Голы: Кросби — 7, 7:11 — 0:1. Грундстрем — 5 (мен., Копитар, Рой), 14:14 — 1:1. Кемпе — 6 (Андерсон, Байфилд), 29:58 — 2:1. Эллер — 2 (мен.), 38:03 — 2:2. Гюнцель — 5 (Кросби, Карлссон), 40:37 — 2:3. Фиала — 2 (Дюбуа, Спенс), 46:40 — 3:3. Раст — 7 (Малкин, Карлссон), 63:45 — 3:4.

Вратари: Копли — Хелльберг.

Штраф: 6 — 8.

Броски: 36 (11+14+9+2) — 20 (7+5+7+1).

Наши: Гавриков (21.33/1/0) — Малкин (20.13/0/+1).

10 ноября. Лос-Анджелес. Crypto.com Arena. 18145 зрителей.

НХЛ
ХК Лос-Анджелес Кингз
ХК Питтсбург Пингвинз
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«Виннипег» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
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НХЛ: «Рейнджерс» победили «Миннесоту», «Лос-Анджелес» — «Питтсбург». Расписание матчей 10 ноября
Положение команд
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Хоккей
Столичный дивизион И В П О
1 Рейнджерс 13 10 3 21
2 Каролина 13 8 5 16
3 Нью-Джерси 12 7 5 15
4 Айлендерс 12 5 7 13
5 Вашингтон 11 5 6 12
6 Питтсбург 12 6 6 12
7 Филадельфия 13 5 8 11
8 Коламбус 13 4 9 11
Атлантический дивизион И В П О
1 Бостон 13 11 2 23
2 Детройт 14 7 7 16
3 Тампа-Бэй 14 6 8 16
4 Флорида 12 7 5 15
5 Торонто 13 6 7 14
6 Монреаль 13 6 7 14
7 Баффало 13 6 7 13
8 Оттава 12 5 7 10
Центральный дивизион И В П О
1 Даллас 12 8 4 17
2 Колорадо 12 8 4 16
3 Виннипег 13 7 6 16
4 Сент-Луис 12 6 6 13
5 Аризона 13 6 7 13
6 Миннесота 13 5 8 12
7 Чикаго 12 5 7 10
8 Нэшвилл 13 5 8 10
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 14 11 3 23
2 Ванкувер 13 10 3 21
3 Лос-Анджелес 13 8 5 19
4 Анахайм 12 7 5 14
5 Сиэтл 14 5 9 13
6 Калгари 12 4 8 9
7 Эдмонтон 12 2 10 5
8 Сан-Хосе 13 2 11 5
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10.11 03:00
Бостон – Айлендерс
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10.11 03:00
Рейнджерс – Миннесота
 4 : 1
10.11 03:00
Тампа-Бэй – Чикаго
 3 : 5
10.11 03:00
Детройт – Монреаль
 2 : 3 ОТ
10.11 03:00
Оттава – Ванкувер
 2 : 5
10.11 03:30
Коламбус – Даллас
 2 : 5
10.11 04:00
Виннипег – Нэшвилл
 6 : 3
10.11 04:00
Сент-Луис – Аризона
 2 : 1
10.11 05:00
Колорадо – Сиэтл
 3 : 4
10.11 06:30
Сан-Хосе – Эдмонтон
 3 : 2
10.11 06:30
Лос-Анджелес – Питтсбург
 3 : 4 ОТ
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Элиас Петтерссон

Элиас Петтерссон

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 13 24
Никита Кучеров

Никита Кучеров

Тампа-Бэй

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Артемий Панарин

Артемий Панарин

Рейнджерс

 13 22
И Г
Остон Мэттьюс

Остон Мэттьюс

Торонто

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Никита Кучеров

Никита Кучеров

Тампа-Бэй

 14 11
Кайл Коннор

Кайл Коннор

Виннипег Джетс

 13 11
И КН
Луи Доминге

Луи Доминге

Рейнджерс

 1 1
Джереми Суэймен

Джереми Суэймен

Бостон

 6 1.48
Тэтчер Демко

Тэтчер Демко

Ванкувер

 9 1.6
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