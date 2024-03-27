«Сан-Хосе» — «Даллас»: видеообзор матча НХЛ

«Сан-Хосе» дома проиграл «Далласу» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:6.

За «Шаркс» голы забили Александр Барабанов, Уилльям Эклунд и Клим Костин. У «Старз» отличились Уэйтт Джонстон (дубль), Джейсон Робертсон (дубль), Мэйсон Маршмент и Джейми Бенн.

Видео лучших моментов игры опубликовано на YouTube-канале SPORTSNET.

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