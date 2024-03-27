«Аризона» — «Коламбус»: видеообзор матча НХЛ

«Аризона» на домашнем льду обыграла «Коламбус» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 6:2.

За «Койотс» дубль оформил Джош Доан, еще по голу забили Матиас Маччелли, Ник Бьюгстад, Ник Шмальц и Дилан Гюнтер. У «Блю Джэкетс» отличились Бун Дженнер и Зак Веренски.

Видео лучших моментов игры опубликовано на YouTube-канале SPORTSNET.

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