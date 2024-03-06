«Аризона» на своем льду проиграла «Чикаго» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 2:5.

Видео лучших моментов встречи опубликовано на YouTube-канале Sportsnet.

«Аризона» с 55 очками идет на 13-м месте в Западной конференции. «Чикаго» — последний (37 очков).