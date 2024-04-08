«Сан-Хосе» — «Аризона»: видеообзор матча

«Аризона» в матче регулярного чемпионата НХЛ на выезде обыграла «Сан-Хосе» — 5:2.

Видео лучших моментов игры опубликовано на YouTube-канале SPORTSNET.

В составе «Койотс» по 2 (1+1) очка набрали Клэйтон Келлер, Лоусон Крауз, Ник Шмалц, еще по голу забили Лиэм О'Брайен и Дилан Гюнтер. У «Шаркс» шайбы забросили Генри Тран и Люк Кунин.

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