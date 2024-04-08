«Вашингтон» — «Оттава»: видеообзор матча

«Вашингтон» в матче регулярного чемпионата НХЛ в овертайме уступил «Оттаве» — 2:3.

Видео лучших моментов игры опубликовано на YouTube-канале SPORTSNET.

В составе «Кэпиталз» отличились Макс Пачиоретти и Алексей Протас, Александр Овечкин завершил встречу с показателем полезности «-1». У «Сенаторз» шайбы забросили Марк Кастелич, Ридли Грейг и Джейк Сандерссон.

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