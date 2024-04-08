«Сент-Луис» по буллитам обыграл «Анахайм», Бучневич забил гол

«Сент-Луис» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл в серии буллитов «Анахайм» со счетом 6:5.

В составе «блюзменов» Роберт Томас набрал 4 (1+4) очка, по голу забили Карл Болдук, Мэттьюс Кессель, Павел Бучневич, Брэйден Шенн и Джордан Кайру, который реализовал победный буллит. У «Дакс» по дублю оформили Фрэнк Ватрано и Ле Карлссон, еще одну шайбу забросил Никита Нестеренко.

После этого матча «Сент-Луис» с 87 очками занимает девятое место в Западной конференции, «Анахайм» с 55 очками — на 14-й строчке.