«Анахайм» обыграл «Сан-Хосе». Любушкин и Мухамадуллин сделали по голевой передаче

«Анахайм» выиграл у «Сан-Хосе» в предсезонном матче НХЛ — 4:2. Встреча прошла на арене «САП Центр» в Сан-Хосе.

В составе победителей голевой передачей отметился российский защитник Илья Любушкин, а у проигравшей команды 1 (0+1) очко набрал российский защитник Шакир Мухамадуллин.

Сезон-2023/24 в НХЛ стартует 11 октября. В своем первом матче регулярного чемпионата «Анахайм» сыграет против «Вегаса» (15 октября), а двумя днями ранее с «Голден Найтс» сыграет «Сан-Хосе».