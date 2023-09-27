«Сент-Луис» победил «Коламбус»

«Сент-Луис» выиграл у «Коламбуса» в предсезонном матче НХЛ — 3:2.

Российский нападающий Алексей Торопченко принял участие в этой встрече, но не отметился результативными действиями.

Сезон-2023/24 в НХЛ стартует 11 октября. В своем первом матче регулярного чемпионата «Сент-Луис» сыграет с «Далласом» (13 октября), а «Коламбус» встретится с «Филадельфией» (13 октября).