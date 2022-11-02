Голевые передачи Свечникова и Барабанова не помогли «Сан-Хосе» обыграть «Анахайм»

«Сан-Хосе» по буллитам проиграл «Анахайму» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась со счетом 5:6.

Голами в составе «Шаркс» отметились Эрик Карлссон оформивший хет-трик, и Тимо Майер, на счету которого дубль. Российский нападающий команды Евгений Свечников отдал одну голевую передачу, на счету Александра Барабанова два ассиста.

За «Дакс» шайбы забросили Адам Хенрик (дубль), Фрэнк Ватрано, Райан Строум и Макс Комтуа. Победный буллит на счету Троя Терри.

«Сан-Хосе» проиграл второй матч подряд и занимает 14-е место в турнирной таблице Запада, на счету команды 7 очков в 12 играх. «Анахайм» находится на 13-й строчке, набрав 7 очков в 10 матчах.

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«Сан-Хосе» — «Анахайм» — 5:6 Б (2:3, 2:1, 1:1, 0:0, 0:1)

Голы: Хенрик — 1 (Шаттенкирк), 5:16 — 0:1. Карлссон — 7 (Свечников, Гертл), 6:18 — 1:1. Карлссон — 8 (Мегна, Штурм), 6:41 — 2:1. Ватрано — 4 (Лундестрем, Сильферберг), 10:52 — 2:2. Хенрик — 2 (Зеграс, Шаттенкирк), 19:45 — 2:3. Майер — 2 (бол., Барабанов, Карлссон), 23:28 — 3:3. Строум — 2 (Клингберг, Терри), 35:10 — 3:4. Майер — 3, 35:31 — 4:4. Комтуа — 2 (Терри, Болье), 51:31 — 4:5. Карлссон — 9 (Барабанов, Гертл), 57:48 — 5:5.

Победный буллит: Терри.

Вратари: Кяхкенен (56:50 — 57:48) — Столарз.

Штраф: 15 — 23.

Броски: 44 (10+18+14+2) — 44 (17+15+9+3).

Наши: Барабанов (16.55/3/0), Свечников (10.05/1/+2) — Куликов (21.25/4/-1).

2 ноября. Сан-Хосе. SAP Center. 10058 зрителей.