Малкин признан третьей звездой матча с «Бостоном»

Форвард «Питтсбурга» Евгений Малкин стал третьей звездой матча регулярного чемпионата НХЛ против «Бостона» (5:6 ОТ).

На счету 36-летнего россиянина одна заброшенная шайба и одна результативная передача. В этом сезоне Малкин принял участие в 10 встречах и набрал 10 (5+5) очков.

Первой звездой матча признали защитника «Бостона» Хампуса Линдхольма, который отметился одним голом и тремя передачами. Вторая звезда — форвард «Брюинз» Тэйлор Холл, на его счету одна заброшенная шайба.