Самсонов снова пропустил тренировку «Вашингтона». На ворота встал видеотренер команды

Голкипер «Вашингтона» Илья Самсонов из-за травмы пропустил вторую тренировку «Кэпиталз» подряд. В ближайшее время россиянин пройдет медосбледование, сообщает журналист Тарик Эль-Башир.

Из-за нехватки голкипера и невозможности срочно найти ему замену из-за ковид-протокола, клуб в экстренном порядке поставил на ворота члена тренерского штаба, видеотренера Бретта Леонхардта, чтобы не отменять занятие.