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Самсонов снова пропустил тренировку «Вашингтона». На ворота встал видеотренер команды

17:30
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Голкипер «Вашингтона» Илья Самсонов из-за травмы пропустил вторую тренировку «Кэпиталз» подряд. В ближайшее время россиянин пройдет медосбледование, сообщает журналист Тарик Эль-Башир.

Из-за нехватки голкипера и невозможности срочно найти ему замену из-за ковид-протокола, клуб в экстренном порядке поставил на ворота члена тренерского штаба, видеотренера Бретта Леонхардта, чтобы не отменять занятие.

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Иван Шитик все материалы автора

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