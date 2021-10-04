Хоккей
НХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Новости   //    Хоккей   //    НХЛ

Защитник «Нэшвилла» рассказал, что у него случилась паническая атака по ходу прошлого сезона

16:42
Марк Боровецки. Фото Getty Images
Марк Боровецки. Фото Getty Images
Теги:

Защитник «Нэшвилла» Марк Боровецки рассказал, что у него случилась паническая атака по ходу прошлого сезона Национальной хоккейной лиги. Это произошло 30 января в матче против «Тампы».

«Я получил удаление, которое соперник реализовал. Сразу со скамейки штрафников я отправился в раздевалку. Там у меня и случился приступ», — приводит слова Боровецки The Athletic.

32-летний канадец провел за свою карьеру в НХЛ 397 матчей, в которых набрал 52 (15+37) очка.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Иван Шитик все материалы автора

Читайте также

Российских гимнасток не пустили на соревнования в Израиль
«Локомотив» увольняет Николича. Все детали отставки тренера
10 актеров, которые сильно похудели
Российские юниоры рвут всех и установят рекорд по представительству в финале. Для ISU это беда
10 актеров, которые сильно похудели
vs
0
Офсайд