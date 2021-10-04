Защитник «Нэшвилла» рассказал, что у него случилась паническая атака по ходу прошлого сезона

Защитник «Нэшвилла» Марк Боровецки рассказал, что у него случилась паническая атака по ходу прошлого сезона Национальной хоккейной лиги. Это произошло 30 января в матче против «Тампы».

«Я получил удаление, которое соперник реализовал. Сразу со скамейки штрафников я отправился в раздевалку. Там у меня и случился приступ», — приводит слова Боровецки The Athletic.

32-летний канадец провел за свою карьеру в НХЛ 397 матчей, в которых набрал 52 (15+37) очка.