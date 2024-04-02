Самсонов сделал потрясающий сейв в матче с «Флоридой», поймав шайбу на линии ворот

«Торонто» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл «Флориду» (6:4).

В одном из моментов первого периода голкипер «Мэйпл Ливз» Илья Самсонов спас команду от гола, поймав шайбу на лигии ворот.

После этого матча «Торонто» с 95 очками занимает пятое место в Восточной конференции, «Флорида» с 99 очками — на четвертой строчке.