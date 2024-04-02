Тарасов признан первой звездой матча с «Колорадо»

Вратарь «Коламбуса» Даниил Тарасов стал первой звездой матча регулярного чемпионата НХЛ против «Колорадо» (4:1).

25-летний россиянин отразил 45 бросков из 46. Второй звездой признан форвард Александр Нюлендер, оформивший дубль. Третья звезда — защитник Эрик Гудбранссон, у которого две результативные передачи.

В текущем сезоне Тарасов провел 23 матча, в которых отразил 90,9 процента бросков при коэффициенте надежности 3.14.