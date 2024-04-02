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Сегодня, 05:09

Тарасов признан первой звездой матча с «Колорадо»

Сергей Разин
корреспондент
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Вратарь «Коламбуса» Даниил Тарасов стал первой звездой матча регулярного чемпионата НХЛ против «Колорадо» (4:1).

25-летний россиянин отразил 45 бросков из 46. Второй звездой признан форвард Александр Нюлендер, оформивший дубль. Третья звезда — защитник Эрик Гудбранссон, у которого две результативные передачи.

В текущем сезоне Тарасов провел 23 матча, в которых отразил 90,9 процента бросков при коэффициенте надежности 3.14.

НХЛ
ХК Коламбус Блю Джэкетс
ХК Колорадо Эвеланш
Дмитрий Тарасов (хоккей)
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1 Рейнджерс 75 50 25 104
2 Каролина 75 47 28 101
3 Филадельфия 76 36 40 83
4 Вашингтон 73 36 37 82
5 Айлендерс 74 32 42 79
6 Питтсбург 74 33 41 77
7 Нью-Джерси 74 36 38 76
8 Коламбус 75 25 50 62
Атлантический дивизион И В П О
1 Бостон 75 43 32 101
2 Флорида 75 47 28 99
3 Торонто 74 43 31 95
4 Тампа-Бэй 74 41 33 89
5 Детройт 75 37 38 82
6 Баффало 75 35 40 75
7 Оттава 73 33 40 70
8 Монреаль 73 28 45 68
Центральный дивизион И В П О
1 Даллас 75 47 28 103
2 Колорадо 75 47 28 100
3 Виннипег 74 44 30 94
4 Нэшвилл 74 43 31 90
5 Сент-Луис 74 39 35 82
6 Миннесота 73 35 38 80
7 Аризона 74 31 43 67
8 Чикаго 74 22 52 49
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Ванкувер 74 46 28 100
2 Эдмонтон 72 45 27 94
3 Вегас 74 41 33 90
4 Лос-Анджелес 73 38 35 87
5 Калгари 73 34 39 73
6 Сиэтл 73 30 43 73
7 Анахайм 75 24 51 52
8 Сан-Хосе 73 17 56 42
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Филадельфия – Айлендерс
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