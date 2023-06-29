Самсонов считает, что Мичков должен играть в одном из трех первых звеньев клуба НХЛ

Бронзовый призер Олимпийских игр 2002 года Сергей Самсонов считает, что нападающий Матвей Мичков способен играть в одном из трех первых звеньев команды Национальной хоккейной лиги (НХЛ), а также в большинстве.

«Смотря по нарезкам, читая статьи и слушая скаутов, все прекрасно понимают, что он в команде НХЛ он должен быть в топ-6 и играть в большинстве, создавать моменты в атаке, быть игроком, который сможет решить исход матча и которому не нужно особо много времени, пространства, чтобы заявить о себе. По его мастерству, катанию и мышлению он под это подходит», — приводит слова Самсонова ТАСС.

18-летний Мичков был выбран «Филадельфией» под 7-м общим номером драфта.