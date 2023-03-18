Самсонов признан третьей звездой матча «Торонто» — «Каролина»

Пресс-служба НХЛ назвала лучших игроков матча регулярного чемпионата «Торонто» — «Каролина» (5:2). Все трое выбраны из состава победителей.

Третьей звездой встречи признан российский голкипер Илья Самсонов. 26-летний россиянин отразил 30 из 32 бросков по своим воротам.

Второй звездой стал форвард Зак Эштон-Риз, который оформил дубль. Возглавил тройку нападающий Калле Ярнкрок, сделавший две голевые передачи.