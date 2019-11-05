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Самсонов — первый вратарь в истории «Вашингтона» с 5 победами в 5 стартовых матчах в карьере

19:05
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Российский вратарь «Вашингтона» Илья Самсонов стал первым игроком в истории клуба, который одержал 5 побед в 5 стартовых матчах в карьере. Это 18-й случай в истории НХЛ.

Самсонов провел шесть матчей в этом сезоне. В среднем за встречу он пропускает 2,38 шайбы, отражая 91,5% бросков. Прошлый сезон россиянин провел в АХЛ.

НХЛ: расписание и результаты матчей, новости и обзоры, статистика игроков

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