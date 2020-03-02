Обозреватель НХЛ, бывший голкипер Кевин Уикс назвал пятерку лучших вратарей-новичков лиги в сезоне-2019/20. В нее вошли два представителя России — Илья Самсонов («Вашингтон») и Игорь Шестеркин («Рейнджерс»), занявшие третье и пятое место соответственно.

На первую строчку Уикс поставил Элвиса Мерзликинса из «Коламбуса», на второе — Маккензи Блэквуда из «Нью-Джерси», а между двумя россиянами расположил Тэтчера Демко из «Ванкувера».

«Самсонов играл так же хорошо, как Брэйден Холтби, за исключением нескольких последних игр, — пишет Уикс. — А мы все знаем, какой вратарь Холтби, когда он находит свою игру. Он обладатель Кубка Стэнли».

О Шестеркине Уикс написал следующее: «Единственная причина, почему он только пятый, — количество игр (10). Но в этом сезоне в НХЛ он делает то же, что делал в КХЛ, и АХЛ до этого».