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«С запястьем все отлично». Михеев залечил травму

17 июля 2020, 20:42
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Нападающий «Торонто» Илья Михеев рассказал о своем самочувствии.

В текущем сезоне 25-летний Михеев провел 39 матчей за «Торонто» и набрал 23 (8+15) очка. 28 декабря 2019 года Михеев в гостевом матче чемпионата НХЛ против «Нью-Джерси» получил порез кисти и не смог доиграть встречу. В больнице ему сделали операцию по восстановлению артерий и сухожилий запястья.

— Чувствую себя хорошо, — передает слова россиянина в Twitter журналист Терри Кошан. — С запястьем все отлично. Нет никакого дискомфорта или ограничения по движению.

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