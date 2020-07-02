С Ничушкиным и Ковальчуком. В Северной Америке представили состав сборной России на Олимпиаде-2022

Вопрос об участии НХЛ в ближайших зимних Олимпийских играх обсуждается в переговорах о новом коллективном договоре между лигой и профсоюзом игроков. The Hockey News представил, как будет выглядеть сборная России на Играх в 2022 году.

Вратари: Андрей Василевский, Игорь Шестеркин и Илья Самсонов.

Защитники: Иван Проворов, Вячеслав Войнов, Дмитрий Орлов, Никита Зайцев, Михаил Сергачев, Артем Зуб, Богдан Киселевич и Александр Романов.

Нападающие: Артемий Панарин, Евгений Малкин, Никита Кучеров, Александр Овечкин, Вадим Шипачев, Андрей Свечников, Кирилл Капризов, Артем Анисимов, Владимир Тарасенко, Никита Гусев, Иван Телегин, Валерий Ничушкин, Илья Ковальчук и Евгений Дадонов.