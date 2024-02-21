Тренер «Флориды» Морис: «Игра Бобровского в матче с «Оттавой» была великолепной»

Главный тренер «Флориды» Пол Морис оценил игру голкипера Сергея Бобровского в матче с «Оттавой» (3:2 ОТ). Россиянин отразил 28 бросков.

«Игра нашего вратаря была великолепной. Мы не слишком часто просим наших вратарей тащить игры на себе. Они должны быть так же хороши, как и другие ребята в команде, и подобная игра вратаря обычна для матча плей-офф», — приводит слова Мориса пресс-служба клуба.

Эта победа стала 388-й для 35-летнего вратаря в НХЛ. По этому показателю Бобровский сравнялся с Джонатаном Куиком, заняв 16-е место в истории лиги.

В этом сезоне россиянин сыграл 41 матч, в которых одержал 28 побед.

«Флорида» занимает первое место в Восточной конференции, набрав 78 очков в 56 играх.