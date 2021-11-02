Руководство «Чикаго» проведет встречу с Кайлом Бичем и его адвокатом

Руководство «Чикаго» проведет встречу с бывшим игроком Кайлом Бичем и его адвокатом. Стороны будут обсуждать возможность досудебного разрешения конфликта, сообщает журналист Рик Уэстхэд.

Однако пока «Блэкхокс» хотят выслушать сторону хоккеиста и не готовы делать свое предложение.

Ранее Кайл Бич заявил, что именно он является тем человеком, с которого началось расследование истории с домогательствами сексуального характера, случившейся в «Чикаго Блэкхокс» в 2010 году.

В 2010 году Бичу было 20 лет. Он играл в АХЛ, и его вызвали в «Блэкхокс» на случай возможной замены во время розыгрыша Кубка Стэнли. Тогда, по его словам, он подвергся нападкам сексуального характера со стороны Брэда Олдрича, работавшего в то время видеотренером команды.