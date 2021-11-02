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Мариан Хосса отказался от торжественной церемонии после скандала в «Чикаго»

14:36
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«Чикаго» хотел устроить торжественную церемонию в честь бывшего нападающего клуба Мариана Хоссы. Однако словак отказался от этой идеи после разразившегося скандала в клубе, сообщает журналист Скотт Пауэрс.

Весной 2010 года в «Чикаго» случился инцидент сексуального характера с участием тренера по видеоподготовке и молодого игрока. Боссы клуба решили не раздувать скандал в команде перед стартом финальной серии Кубка Стэнли.

В мае нынешнего года пострадавший игрок подал в суд на «Чикаго». Лига провела расследование, после которого наказала клуб и его тогдашних руководителей.

Всего в НХЛ Хосса провел 1309 матчей, набрав 1134 (525+609) очка. Словацкий форвард является обладателем трех Кубков Стэнли.

Хосса завершил карьеру из-за заболевания кожи, которое стало следствием аллергии на хоккейную экипировку.

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Иван Шитик все материалы автора
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