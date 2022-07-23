Россияне не попали в топ-30 лучших защитников НХЛ по версии сайта лиги
Журналисты официального сайта НХЛ составили список 50 лучших защитников лиги по итогам сезона-2021/22.
Лучшим журналисты признали защитника «Колорадо» Кэйла Макара, получивший «Джеймс Норрис Трофи». На второй строчке Виктор Хедман из «Тампы», замкнул тройку Адам Фокс из «Рейнджерс».
При этом в топ-30 не попал ни один из российских игроков. Защитник «Тампы» Михаил Сергачев занял 31-е место, Иван Проворов из «Филадельфии» — на 49-й строчке.
Топ-10 защитников НХЛ по версии официального сайта лиги:
1. Кэйл Макар («Колорадо»);
2. Виктор Хедман («Тампа»);
3. Адам Фокс («Рейнджерс»);
4. Роман Йоси («Нэшвилл»);
5. Аарон Экблад («Флорида»);
6. Джон Карлсон («Вашингтон»);
7. Мориц Зайдер («Детройт»);
8. Куинн Хьюз («Ванкувер»);
9. Крис Летанг («Питтсбург»);
10. Морган Райлли («Торонто»).
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Айлендерс
|0
|0
|0
|0
|2
|Вашингтон
|0
|0
|0
|0
|3
|Каролина
|0
|0
|0
|0
|4
|Коламбус
|0
|0
|0
|0
|5
|Нью-Джерси
|0
|0
|0
|0
|6
|Питтсбург
|0
|0
|0
|0
|7
|Рейнджерс
|0
|0
|0
|0
|8
|Филадельфия
|0
|0
|0
|0
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Баффало
|0
|0
|0
|0
|2
|Бостон
|0
|0
|0
|0
|3
|Детройт
|0
|0
|0
|0
|4
|Монреаль
|0
|0
|0
|0
|5
|Оттава
|0
|0
|0
|0
|6
|Тампа-Бэй
|0
|0
|0
|0
|7
|Торонто
|0
|0
|0
|0
|8
|Флорида
|0
|0
|0
|0
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Аризона
|0
|0
|0
|0
|2
|Виннипег
|0
|0
|0
|0
|3
|Даллас
|0
|0
|0
|0
|4
|Колорадо
|0
|0
|0
|0
|5
|Миннесота
|0
|0
|0
|0
|6
|Нэшвилл
|0
|0
|0
|0
|7
|Сент-Луис
|0
|0
|0
|0
|8
|Чикаго
|0
|0
|0
|0
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Анахайм
|0
|0
|0
|0
|2
|Ванкувер
|0
|0
|0
|0
|3
|Вегас
|0
|0
|0
|0
|4
|Калгари
|0
|0
|0
|0
|5
|Лос-Анджелес
|0
|0
|0
|0
|6
|Сан-Хосе
|0
|0
|0
|0
|7
|Сиэтл
|0
|0
|0
|0
|8
|Эдмонтон
|0
|0
|0
|0
|7.10
|21:00
|
Нэшвилл – Сан-Хосе
|- : -