Хоккей
НХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
НХЛ

Сегодня, 09:38

Россияне не попали в топ-30 лучших защитников НХЛ по версии сайта лиги

Сергей Разин
корреспондент
Читать «СЭ» в

Журналисты официального сайта НХЛ составили список 50 лучших защитников лиги по итогам сезона-2021/22.

Лучшим журналисты признали защитника «Колорадо» Кэйла Макара, получивший «Джеймс Норрис Трофи». На второй строчке Виктор Хедман из «Тампы», замкнул тройку Адам Фокс из «Рейнджерс».

При этом в топ-30 не попал ни один из российских игроков. Защитник «Тампы» Михаил Сергачев занял 31-е место, Иван Проворов из «Филадельфии» — на 49-й строчке.

Топ-10 защитников НХЛ по версии официального сайта лиги:

1. Кэйл Макар («Колорадо»);

2. Виктор Хедман («Тампа»);

3. Адам Фокс («Рейнджерс»);

4. Роман Йоси («Нэшвилл»);

5. Аарон Экблад («Флорида»);

6. Джон Карлсон («Вашингтон»);

7. Мориц Зайдер («Детройт»);

8. Куинн Хьюз («Ванкувер»);

9. Крис Летанг («Питтсбург»);

10. Морган Райлли («Торонто»).

Иван Проворов
Михаил Сергачев
НХЛ
Кэйл Макар
0
Читайте также
Арбузная диета: вред или польза
«Золотой мальчик» или сплошная проблема. Иван Игнатьев будет закрывать прошлые скандалы в «Локомотиве» и получать в разы меньше прежнего
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Флорида» осталась без выбора в первом раунде драфта до 2026 года
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
Столичный дивизион И В П О
1 Айлендерс 0 0 0 0
2 Вашингтон 0 0 0 0
3 Каролина 0 0 0 0
4 Коламбус 0 0 0 0
5 Нью-Джерси 0 0 0 0
6 Питтсбург 0 0 0 0
7 Рейнджерс 0 0 0 0
8 Филадельфия 0 0 0 0
Атлантический дивизион И В П О
1 Баффало 0 0 0 0
2 Бостон 0 0 0 0
3 Детройт 0 0 0 0
4 Монреаль 0 0 0 0
5 Оттава 0 0 0 0
6 Тампа-Бэй 0 0 0 0
7 Торонто 0 0 0 0
8 Флорида 0 0 0 0
Центральный дивизион И В П О
1 Аризона 0 0 0 0
2 Виннипег 0 0 0 0
3 Даллас 0 0 0 0
4 Колорадо 0 0 0 0
5 Миннесота 0 0 0 0
6 Нэшвилл 0 0 0 0
7 Сент-Луис 0 0 0 0
8 Чикаго 0 0 0 0
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Анахайм 0 0 0 0
2 Ванкувер 0 0 0 0
3 Вегас 0 0 0 0
4 Калгари 0 0 0 0
5 Лос-Анджелес 0 0 0 0
6 Сан-Хосе 0 0 0 0
7 Сиэтл 0 0 0 0
8 Эдмонтон 0 0 0 0
Результаты / календарь
7.10
8.10
12.10
13.10
14.10
15.10
7.10 21:00
Нэшвилл – Сан-Хосе
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Вратари (КН)
И КН
Семен Варламов

Семен Варламов

Айлендерс

0 0
Антон Худобин

Антон Худобин

Даллас

 0 0
Майк Смит

Майк Смит

Эдмонтон

 0 0
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.
Новости
RSS RSS
Все новости