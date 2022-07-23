Россияне не попали в топ-30 лучших защитников НХЛ по версии сайта лиги

Журналисты официального сайта НХЛ составили список 50 лучших защитников лиги по итогам сезона-2021/22.

Лучшим журналисты признали защитника «Колорадо» Кэйла Макара, получивший «Джеймс Норрис Трофи». На второй строчке Виктор Хедман из «Тампы», замкнул тройку Адам Фокс из «Рейнджерс».

При этом в топ-30 не попал ни один из российских игроков. Защитник «Тампы» Михаил Сергачев занял 31-е место, Иван Проворов из «Филадельфии» — на 49-й строчке.

Топ-10 защитников НХЛ по версии официального сайта лиги:

1. Кэйл Макар («Колорадо»);

2. Виктор Хедман («Тампа»);

3. Адам Фокс («Рейнджерс»);

4. Роман Йоси («Нэшвилл»);

5. Аарон Экблад («Флорида»);

6. Джон Карлсон («Вашингтон»);

7. Мориц Зайдер («Детройт»);

8. Куинн Хьюз («Ванкувер»);

9. Крис Летанг («Питтсбург»);

10. Морган Райлли («Торонто»).