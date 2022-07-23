«Флорида» осталась без выбора в первом раунде драфта до 2026 года

«Флорида» в результате обмена с «Калгари» потеряла право на выбор в первом драфте НХЛ в 2025 году.

Таким образом, «Пантерз» остались без выбора на первом раунде до 2026 года. На драфте-2022 команда также не участвовала в первом раунде.

В результате обмена во «Флориду» перешел форвард «Калгари» Мэттью Ткачак, а «Флэймз» получили, помимо выбора в первом раунде драфта-2025, форварда Джонатана Юбердо, защитника Маккензи Уигара и проспекта Коула Швиндта.