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Сегодня, 08:08

«Флорида» осталась без выбора в первом раунде драфта до 2026 года

Сергей Разин
корреспондент
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«Флорида» в результате обмена с «Калгари» потеряла право на выбор в первом драфте НХЛ в 2025 году.

Таким образом, «Пантерз» остались без выбора на первом раунде до 2026 года. На драфте-2022 команда также не участвовала в первом раунде.

В результате обмена во «Флориду» перешел форвард «Калгари» Мэттью Ткачак, а «Флэймз» получили, помимо выбора в первом раунде драфта-2025, форварда Джонатана Юбердо, защитника Маккензи Уигара и проспекта Коула Швиндта.

НХЛ
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