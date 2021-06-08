Романов впервые попал в состав «Монреаля» на матч плей-офф
02:55
Тренерский штаб «Монреаля» определился с составом на четвертый матч второго раунда плей-офф НХЛ против «Виннипега».
В заявку попал российский защитник Александр Романов, который еще не играл в текущем плей-офф.
В регулярном чемпионате НХЛ Романов провел 54 матча, в которых набрал 6 (1+5) очков.
Счет в серии 3-0 в пользу «Монреаля». Четвертый матч начнется в 3:00 мск.
La formation de ce soir.— Canadiens Montr?al (@CanadiensMTL) June 7, 2021
Tonight's lineup.#GoHabsGo | @TSN690 pic.twitter.com/kApfwRFRpx
Читайте также
Сехудо — о бое Мейвезера с Полом: «Представь, что олимпийский чемпион сделал бы с тем, кто проиграл блогеру»
0
Зачет
vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: НХЛ — Кубок Стэнли 2021: плей-офф сезона 2020 / 2021 — пары и все раунды в дивизионах, новости и обзоры матчей
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю