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Романов впервые попал в состав «Монреаля» на матч плей-офф

02:55
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Тренерский штаб «Монреаля» определился с составом на четвертый матч второго раунда плей-офф НХЛ против «Виннипега».

В заявку попал российский защитник Александр Романов, который еще не играл в текущем плей-офф.

В регулярном чемпионате НХЛ Романов провел 54 матча, в которых набрал 6 (1+5) очков.

Счет в серии 3-0 в пользу «Монреаля». Четвертый матч начнется в 3:00 мск.

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