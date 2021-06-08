Маршан не смог забить в пустые ворота «Айлендерс». Видео
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Форвард «Бостона» Брэд Маршан упустил возможность забить гол в пятом матче второго раунда плей-офф НХЛ против «Айлендерс».
33-летний канадец не смог завести шайбу в ворота после того, как голкипер «островитян» Семен Варламов выкатился и потерял шайбу из виду.
Brad Marchand misses the empty net. #NHLBruins— BobbyLotsOfNumbers (@TheReplayGuy) June 7, 2021
? @NHLonNBCSports pic.twitter.com/9taOXPhovb
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Материалы сюжета: НХЛ — Кубок Стэнли 2021: плей-офф сезона 2020 / 2021 — пары и все раунды в дивизионах, новости и обзоры матчей
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