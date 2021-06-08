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Маршан не смог забить в пустые ворота «Айлендерс». Видео

02:05
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Форвард «Бостона» Брэд Маршан упустил возможность забить гол в пятом матче второго раунда плей-офф НХЛ против «Айлендерс».

33-летний канадец не смог завести шайбу в ворота после того, как голкипер «островитян» Семен Варламов выкатился и потерял шайбу из виду.

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