Романов признан первой звездой матча с «Оттавой»

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Защитник «Айлендерс» Александр Романов стал первой звездой матча регулярного чемпионата НХЛ против «Оттавы» (5:3).

23-летний россиянин отметился двумя результативными передачами. Второй звездой признан форвард «Сенаторз» Дрейк Баттерсон, оформивший дубль. Третья звезда — форвард «островитян» Оливер Уальстрем, у которого 2 (1+1) очка.

В текущем сезоне Романов провел 19 матчей, в которых набрал 3 (1+2) очка.