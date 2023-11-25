«Флорида» уступила «Виннипегу», Бобровский отразил 29 бросков
«Флорида» в матче регулярного чемпионата НХЛ дома уступила «Виннипегу» со счетом 0:3.
Отличились Нино Нидеррайтер, Николай Элерс и Адам Лаури, забивший в пустые ворота. Форвард «Джетс» Владислав Наместников отметился результативной передачей, вратарь «Пантерз» Сергей Бобровский отразил 29 бросков из 31.
После этого матча «Флорида» с 25 очками занимает третье место в Восточной конференции, «Виннипег» с 26 очками — на четвертой строчке Запада.
НХЛ
Регулярный чемпионат
«Флорида» — «Виннипег» — 0:3 (0:1, 0:0, 0:2)
Голы: Нидеррайтер — 6 (Самберг, Эпплтон), 17:43 — 0:1. Элерс — 6 (Перфетти, Наместников), 51:15 — 0:2. Лаури — 4 (мен., п.в., Эпплтон, Самберг), 56:11 — 0:3.
Вратари: Бобровский — Хеллибак.
Штраф: 25 — 15.
Броски: 32 (6+12+14) — 32 (8+11+13).
Наши: — - Наместников (14.17/1/+1).
25 ноября. Санрайз. FLA Live Arena. 18801 зритель.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Рейнджерс
|18
|14
|4
|29
|2
|Вашингтон
|17
|10
|7
|22
|3
|Каролина
|19
|11
|8
|22
|4
|Айлендерс
|19
|8
|11
|21
|5
|Филадельфия
|20
|10
|10
|21
|6
|Питтсбург
|19
|9
|10
|18
|7
|Нью-Джерси
|18
|8
|10
|17
|8
|Коламбус
|21
|6
|15
|16
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Бостон
|19
|14
|5
|31
|2
|Флорида
|20
|12
|8
|25
|3
|Тампа-Бэй
|21
|10
|11
|25
|4
|Торонто
|18
|10
|8
|23
|5
|Детройт
|19
|10
|9
|23
|6
|Баффало
|20
|9
|11
|20
|7
|Монреаль
|20
|9
|11
|20
|8
|Оттава
|16
|8
|8
|16
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Даллас
|18
|12
|6
|26
|2
|Виннипег
|19
|12
|7
|26
|3
|Колорадо
|18
|12
|6
|24
|4
|Сент-Луис
|19
|10
|9
|21
|5
|Нэшвилл
|19
|9
|10
|18
|6
|Аризона
|19
|8
|11
|18
|7
|Миннесота
|17
|5
|12
|14
|8
|Чикаго
|18
|6
|12
|12
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|20
|14
|6
|30
|2
|Лос-Анджелес
|18
|12
|6
|27
|3
|Ванкувер
|20
|13
|7
|27
|4
|Сиэтл
|21
|8
|13
|21
|5
|Анахайм
|20
|9
|11
|18
|6
|Калгари
|19
|7
|12
|17
|7
|Эдмонтон
|19
|6
|13
|13
|8
|Сан-Хосе
|20
|3
|17
|8
|25.11
|02:00
|
Баффало – Питтсбург
|3 : 2
|25.11
|03:30
|
Оттава – Айлендерс
|3 : 5
|25.11
|04:00
|
Каролина – Тампа-Бэй
|2 : 8
|25.11
|04:00
|
Флорида – Виннипег
|0 : 3
|25.11
|04:30
|
Миннесота – Колорадо
|- : -
|25.11
|04:30
|
Даллас – Калгари
|4 : 7
|25.11
|06:00
|
Сиэтл – Ванкувер
|- : -
|25.11
|21:00
|
Рейнджерс – Бостон
|- : -
|И
|О
|
|
Никита Кучеров
Тампа-Бэй
|20
|35
|
|
Куинн Хьюз
Ванкувер
|20
|31
|
|
Джей Ти Миллер
Ванкувер
|20
|30
|И
|Г
|
|
Никита Кучеров
Тампа-Бэй
|20
|15
|
|
Кайл Коннор
Виннипег Джетс
|19
|14
|
|
Остон Мэттьюс
Торонто
|18
|14
|И
|КН
|
|
Луи Доминге
Рейнджерс
|1
|1
|
|
Алекс Лион
Детройт
|2
|1.53
|
|
Джонатан Куик
Рейнджерс
|7
|1.7