«Флорида» уступила «Виннипегу», Бобровский отразил 29 бросков

«Флорида» в матче регулярного чемпионата НХЛ дома уступила «Виннипегу» со счетом 0:3.

Отличились Нино Нидеррайтер, Николай Элерс и Адам Лаури, забивший в пустые ворота. Форвард «Джетс» Владислав Наместников отметился результативной передачей, вратарь «Пантерз» Сергей Бобровский отразил 29 бросков из 31.

После этого матча «Флорида» с 25 очками занимает третье место в Восточной конференции, «Виннипег» с 26 очками — на четвертой строчке Запада.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Флорида» — «Виннипег» — 0:3 (0:1, 0:0, 0:2)

Голы: Нидеррайтер — 6 (Самберг, Эпплтон), 17:43 — 0:1. Элерс — 6 (Перфетти, Наместников), 51:15 — 0:2. Лаури — 4 (мен., п.в., Эпплтон, Самберг), 56:11 — 0:3.

Вратари: Бобровский — Хеллибак.

Штраф: 25 — 15.

Броски: 32 (6+12+14) — 32 (8+11+13).

Наши: — - Наместников (14.17/1/+1).

25 ноября. Санрайз. FLA Live Arena. 18801 зритель.