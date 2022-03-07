Робертсон стал первым игроком «Далласа», оформившим хет-трик в двух матчах подряд

Форвард «Далласа» Джейсон Робертсон оформил хет-трик в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Миннесоты» (6:3).

22-летний американец стал первым игроком в истории франшизы, оформивший хет-трик в двух матчах подряд. Ранее Робертсон забросил три шайбы во встрече с «Виннипегом» (4:3 ОТ).

В текущем сезоне Робертсон провел 47 матчей, в которых набрал 54 (29+25) очка.