Ривз и Джекаи устроили первую драку в сезоне НХЛ

В матче между «Торонто» и «Монреалем» случилась первая драка в сезоне-2023/24 в НХЛ.

Форвард «Мэйпл Лифс» Райан Ривз в середине первого периода впечатал в борт защитника «Канадиенс» Кайдена Гюле. За одноклубника вступился Арбер Джекаи. Хоккеисты обменялись серией ударов и повалили ворота, после чего в дело вмешались арбитры.

Ривз и Джекаи получили по 5-минутному штрафу. Игрок «Монреаля» также получил дополнительный штраф как зачинщик драки.