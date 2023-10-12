Ривз и Джекаи устроили первую драку в сезоне НХЛ
В матче между «Торонто» и «Монреалем» случилась первая драка в сезоне-2023/24 в НХЛ.
Форвард «Мэйпл Лифс» Райан Ривз в середине первого периода впечатал в борт защитника «Канадиенс» Кайдена Гюле. За одноклубника вступился Арбер Джекаи. Хоккеисты обменялись серией ударов и повалили ворота, после чего в дело вмешались арбитры.
Ривз и Джекаи получили по 5-минутному штрафу. Игрок «Монреаля» также получил дополнительный штраф как зачинщик драки.
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15.10
16.10
17.10
|12.10
|02:00
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Торонто – Монреаль
|- : -
|12.10
|02:00
|
Каролина – Оттава
|- : -
|12.10
|02:30
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Бостон – Чикаго
|- : -
|12.10
|05:00
|
Лос-Анджелес – Колорадо
|- : -
|12.10
|05:00
|
Ванкувер – Эдмонтон
|- : -
|12.10
|05:00
|
Калгари – Виннипег
|- : -
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