Первый номер драфта Бедард забросил дебютную шайбу в НХЛ
«Чикаго» открыл счет в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Бостона». На 6-й минуте голом отметился нападающий Коннор Бедард.
Для первого номера драфта НХЛ 2023 года эта шайба стала дебютной в североамериканской лиге.
Ранее Бедард стал пятым самым молодым игроком, набравшим очко в своем дебютном сезоне НХЛ. Он отдал голевую передачу в возрасте 18 лет 85 дней.
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17.10
|12.10
|02:00
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Торонто – Монреаль
|- : -
|12.10
|02:00
|
Каролина – Оттава
|- : -
|12.10
|02:30
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Бостон – Чикаго
|- : -
|12.10
|05:00
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Лос-Анджелес – Колорадо
|- : -
|12.10
|05:00
|
Ванкувер – Эдмонтон
|- : -
|12.10
|05:00
|
Калгари – Виннипег
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