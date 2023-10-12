Первый номер драфта Бедард забросил дебютную шайбу в НХЛ

«Чикаго» открыл счет в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Бостона». На 6-й минуте голом отметился нападающий Коннор Бедард.

Для первого номера драфта НХЛ 2023 года эта шайба стала дебютной в североамериканской лиге.

Ранее Бедард стал пятым самым молодым игроком, набравшим очко в своем дебютном сезоне НХЛ. Он отдал голевую передачу в возрасте 18 лет 85 дней.