НХЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Хоккей   //    НХЛ

Рирден покинул пост главного тренера «Вашингтона»

18:06
Тодд Рирден. Фото Instagram., nhl.com
Тодд Рирден. Фото Instagram., nhl.com
Теги:

Главный тренер «Вашингтона» Тодд Рирден покидает свой пост, сообщает сайт клуба.

Генеральный менеджер «Кэпиталз» Брайан Маклеллан сообщил, что 40-летний специалист был освобожден со своей должности.

Рирден был 18-м главным тренером в истории клуба. Он руководил командой с 2018 года. В нынешнем сезоне «Столичные» под его руководством вылетели в первом раунде плей-офф, уступив в пяти матчах в серии с «Айлендерс», которых тренирует предшественник Рирдена — Барри Тротц.

НХЛ: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
1
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир