«Рейнджерс» дома в Нью-Йорке на арене «Мэдисон-сквер-гарден» примет «Виннипег» в матче регулярного чемпионата НХЛ в ночь с 19 на 20 марта. Поединок начнется в 02.00 по московскому времени.

В России официально не показывают матчи НХЛ. Посмотреть бесплатно видеотрансляцию противостояния «Рейнджерс» — «Виннипег» можно будет в тематических сообществах соцсети ВКонтакте — 1-й вариант и 2-й вариант видеотрансляций.

Следите за ключевыми событиями игры «Рейнджерс» с «Виннипегом» с помощью матч-центра «СЭ».

«Рейнджерс» с 94 набранными очками располагаются на втором месте в турнирной таблице Восточной конференции после 68 матчей. «Джетс» идут на второй строчке на Западе с 91 баллом.

Российский нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин в нынешнем розыгрыше регулярки НХЛ провел 68 матчей и набрал 94 (38+56) очков при показателе полезности «+11».

НХЛ: новости и результаты игр, календарь и обзоры матчей, прогнозы на сезон и статистика в актуальном виде на сайте.