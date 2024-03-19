В ночь с 19 на 20 марта «Нью-Джерси» на льду домашней арены «Пру­ден­шал-сен­тер» примет «Питтсбург» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Игра начнется в 02.00 по московскому времени.

Бесплатная видеотрансляция матча НХЛ «Нью-Джерси» — «Питтсбург» в прямом эфире пройдет в тематических сообществах в соцсети ВКонтакте — 1-й вариант и 2-й вариант для просмотра. Следить за ключевыми событиями противостояния можно будет с помощью матч-центра «СЭ».

«Пингвинз» идут на 12-й строчке в турнирной таблице Восточной конференции с 69 очками. «Дэвилз» с 68 баллами располагаются на 13-м месте на Востоке.

В текущем сезоне российский форвард «Питтсбурга» Евгений Малкин провел 67 матчей за команду в регулярке НХЛ и набрал 51 (19+32) очко.

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