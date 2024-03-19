Тренер «Виннипега» пропустит матч с «Рейнджерс» из-за проблем со здоровьем

Главный тренер «Виннипега» Рик Боунесс не примет участие в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Рейнджерс» из-за проблем со здоровьем, сообщает пресс-служба канадского клуба.

Встреча пройдет в Нью-Йорке 20 марта.

«Рик Боунесс не будет присутствовать на скамейке запасных «Виннипега» из-за проведения небольших медицинских процедур. Наставник отправился в Виннипег для восстановления», — сказано в сообщении пресс-службы «Виннипега».

Боунесс возглавляет «Джетс» с июля 2022 года.

«Виннипег» занимает второе место в Западной конференции, набрав 91 очко в 67 матчах. «Рейнджерс» идут вторыми в Восточной конференции с 94 очками в 68 играх.