Барбашев признан третьей звездой матча «Рейнджерс» — «Вегас»
Пресс-служба НХЛ назвала лучших игроков матча регулярного чемпионата «Рейнджерс» — «Вегас» (2:5). Все трое были выбраны из состава победителей.
Третьей звездой признан российский форвард Иван Барбашев. Он отметился тремя результативными передачами.
Голкипер Адин Хилл стал второй звездой, отразив 36 из 38 бросков по своим воротам. Возглавил тройку форвард Джонатан Маршессо, который оформил хет-трик.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Рейнджерс
|48
|29
|19
|61
|2
|Каролина
|47
|27
|20
|59
|3
|Филадельфия
|49
|25
|24
|56
|4
|Нью-Джерси
|46
|24
|22
|51
|5
|Айлендерс
|48
|20
|28
|51
|6
|Вашингтон
|46
|22
|24
|50
|7
|Питтсбург
|45
|21
|24
|49
|8
|Коламбус
|47
|15
|32
|39
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Бостон
|48
|30
|18
|69
|2
|Флорида
|48
|30
|18
|64
|3
|Тампа-Бэй
|49
|26
|23
|57
|4
|Торонто
|46
|24
|22
|56
|5
|Детройт
|48
|25
|23
|55
|6
|Монреаль
|48
|20
|28
|47
|7
|Баффало
|48
|21
|27
|46
|8
|Оттава
|44
|18
|26
|38
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Виннипег
|46
|30
|16
|65
|2
|Колорадо
|48
|31
|17
|65
|3
|Даллас
|48
|29
|19
|64
|4
|Нэшвилл
|48
|26
|22
|53
|5
|Сент-Луис
|46
|24
|22
|50
|6
|Аризона
|47
|23
|24
|49
|7
|Миннесота
|48
|21
|27
|47
|8
|Чикаго
|49
|14
|35
|30
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Ванкувер
|48
|32
|16
|69
|2
|Вегас
|49
|29
|20
|64
|3
|Эдмонтон
|44
|28
|16
|57
|4
|Лос-Анджелес
|45
|22
|23
|53
|5
|Сиэтл
|47
|20
|27
|49
|6
|Калгари
|48
|21
|27
|47
|7
|Анахайм
|48
|16
|32
|34
|8
|Сан-Хосе
|48
|13
|35
|30
Результаты / календарь
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30.01
31.01
1.02
|27.01
|03:00
|
Рейнджерс – Вегас
|2 : 5
|27.01
|03:00
|
Питтсбург – Флорида
|2 : 3 Б
|27.01
|05:00
|
Колорадо – Лос-Анджелес
|- : -
|27.01
|06:00
|
Сиэтл – Сент-Луис
|- : -
|27.01
|20:30
|
Филадельфия – Бостон
|- : -
|27.01
|22:00
|
Даллас – Вашингтон
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Снайперы
Вратари (КН)
|И
|О
|
|
Никита Кучеров
Тампа-Бэй
|48
|83
|
|
Нэйтан Маккиннон
Колорадо
|48
|82
|
|
Давид Пастрняк
Бостон
|48
|69
|И
|Г
|
|
Остон Мэттьюс
Торонто
|45
|39
|
|
Сэм Райнхарт
Флорида
|48
|36
|
|
Никита Кучеров
Тампа-Бэй
|48
|32
|И
|КН
|
|
Луи Доминге
Рейнджерс
|1
|1
|
|
Ярослав Аскаров
Нэшвилл
|2
|1.41
|
|
Давид Риттих
Лос-Анджелес
|8
|1.76
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