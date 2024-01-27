Барбашев признан третьей звездой матча «Рейнджерс» — «Вегас»

Пресс-служба НХЛ назвала лучших игроков матча регулярного чемпионата «Рейнджерс» — «Вегас» (2:5). Все трое были выбраны из состава победителей.

Третьей звездой признан российский форвард Иван Барбашев. Он отметился тремя результативными передачами.

Голкипер Адин Хилл стал второй звездой, отразив 36 из 38 бросков по своим воротам. Возглавил тройку форвард Джонатан Маршессо, который оформил хет-трик.