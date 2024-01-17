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Сегодня, 08:32

«Рейнджерс» — «Сиэтл»: видеообзор матча НХЛ

Видеообзор матча НХЛ «Рейнджерс» — «Сиэтл»
Ана Горшкова
Корреспондент
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«Рейнджерс» дома обыграли «Сиэтл» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:2.

Голы за победителей забили Винсент Трочек, Эрик Густафссон, Блейк Уилер (дубль) и Каапо Какко. У «Кракен» отличились Джордан Эберле и Джаред Макканн.

Видео лучших моментов игры опубликовано на YouTube-канале SPORTSNET.

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ХК Нью-Йорк Рейнджерс
ХК Сиэтл Кракен
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«Нэшвилл» — «Анахайм»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Чикаго» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
«Монреаль» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Бостон» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Колорадо» — «Флорида»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Каролина»: НХЛ, видеообзор матча
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Положение команд
Футбол
Хоккей
Столичный дивизион И В П О
1 Рейнджерс 43 28 15 58
2 Филадельфия 44 24 20 54
3 Каролина 43 24 19 53
4 Питтсбург 42 21 21 48
5 Вашингтон 42 21 21 48
6 Айлендерс 44 19 25 48
7 Нью-Джерси 41 22 19 47
8 Коламбус 44 14 30 37
Атлантический дивизион И В П О
1 Бостон 43 26 17 61
2 Флорида 43 27 16 57
3 Торонто 42 21 21 50
4 Детройт 43 22 21 49
5 Тампа-Бэй 44 22 22 49
6 Монреаль 43 18 25 43
7 Баффало 44 19 25 42
8 Оттава 39 15 24 30
Центральный дивизион И В П О
1 Виннипег 43 29 14 62
2 Колорадо 45 29 16 61
3 Даллас 43 26 17 57
4 Нэшвилл 44 24 20 49
5 Аризона 42 21 21 45
6 Сент-Луис 42 21 21 44
7 Миннесота 43 18 25 41
8 Чикаго 44 13 31 28
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Ванкувер 44 29 15 62
2 Вегас 44 25 19 55
3 Лос-Анджелес 41 21 20 50
4 Эдмонтон 40 24 16 49
5 Калгари 44 21 23 47
6 Сиэтл 44 19 25 47
7 Анахайм 44 15 29 31
8 Сан-Хосе 45 10 35 24
Результаты / календарь
7.01
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21.01
22.01
17.01 03:00
Рейнджерс – Сиэтл
 5 : 2
17.01 03:00
Оттава – Колорадо
 4 : 7
17.01 03:00
Вашингтон – Анахайм
 2 : 0
17.01 04:00
Даллас – Лос-Анджелес
 5 : 1
17.01 04:00
Виннипег – Айлендерс
4 : 2
17.01 04:30
Чикаго – Сан-Хосе
 2 : 1 Б
17.01 05:00
Эдмонтон – Торонто
 4 : 2
17.01 05:00
Калгари – Аризона
 3 : 2 ОТ
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Вратари (КН)
И О
Никита Кучеров

Никита Кучеров

Тампа-Бэй

 43 72
Нэйтан Маккиннон

Нэйтан Маккиннон

Колорадо

 45 72
Давид Пастрняк

Давид Пастрняк

Бостон

 43 61
И Г
Остон Мэттьюс

Остон Мэттьюс

Торонто

 41 34
Сэм Райнхарт

Сэм Райнхарт

Флорида

 43 32
Никита Кучеров

Никита Кучеров

Тампа-Бэй

 43 28
И КН
Луи Доминге

Луи Доминге

Рейнджерс

 1 1
Ярослав Аскаров

Ярослав Аскаров

Нэшвилл

 2 1.41
Давид Риттих

Давид Риттих

Лос-Анджелес

 5 1.61

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