«Рейнджерс» дома обыграли «Сиэтл» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:2.

Голы за победителей забили Винсент Трочек, Эрик Густафссон, Блейк Уилер (дубль) и Каапо Какко. У «Кракен» отличились Джордан Эберле и Джаред Макканн.

Видео лучших моментов игры опубликовано на YouTube-канале SPORTSNET.

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