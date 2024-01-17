Панарин стал пятым игроком с 60+ очками в этом сезоне НХЛ

Форвард «Рейнджерс» Артемий Панарин сделал результативную передачу в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Сиэтлом» (5:2).

Таким образом, в активе россиянина стало 60 (27+33) очков в 43 играх. Он делит 4-е место в гонке бомбардиров с Джей Ти Миллером из «Ванкувера» (60 в 44).

Первым идет форвард «Тампы» Никита Кучеров — 72 очка в 43) матчах, игрок «Колорадо» Нэтан Маккиннон (72 в 45) и нападающий «Бостона» Давид Пастрняк (61 в 43).

15 января Панарин установил рекорд «Рейнджерс». Никто не набирал 400 очков так быстро.