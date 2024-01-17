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Сегодня, 05:28

«Рейнджерс» победили «Сиэтл». Шестеркин сделал 28 сэйвов

Евгений Козинов
Корреспондент
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«Рейнджерс» переиграли «Сиэтл» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:2. «Кракен» потерпели второе поражение подряд.

Российский голкипер «Рейнджерс» Игорь Шестеркин отразил 28 из 30 бросков по своим воротам. Его признали второй звездой встречи. Нападающий Артемий Панарин отметился одной голевой передачей.

«Рейнджерс» с 28 очками занимают 2-е место в Восточной конференции. «Сиэтл» идет на 9-й строчке в Западной конференции — 47 очков.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Рейнджерс» — «Сиэтл» — 5:2 (2:1, 2:0, 1:1)

Голы: Трочек — 14 (бол., Панарин, Фокс), 8:22 — 1:0. Эберле — 6 (бол., Маккэн, Бьоркстранд), 10:41 — 1:1. Густафссон — 4, 11:09 — 2:1. Уилер — 6 (Бродзински, Шнайдер), 32:32 — 3:1. Какко — 3 (Зибанежад, Крайдер), 37:01 — 4:1. Маккэн — 17 (бол., Эберле, Шульц), 54:24 — 4:2. Уилер — 7 (п.в., Зибанежад, Фокс), 57:22 — 5:2.

Вратари: Шестеркин — Дриджер (56:57 — 57:22).

Штраф: 4 — 4.

Броски: 23 (7+10+6) — 30 (8+16+6).

Наши: Панарин (21.40/1/0) — -.

17 января. Нью-Йорк. Madison Square Garden.

Источник: https://www.sport-express.ru/hockey/L/nhl/2023-2024/
Игорь Шестеркин
Хоккей
НХЛ
ХК Нью-Йорк Рейнджерс
ХК Сиэтл Кракен
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1 Рейнджерс 43 28 15 58
2 Филадельфия 44 24 20 54
3 Каролина 43 24 19 53
4 Питтсбург 42 21 21 48
5 Вашингтон 42 21 21 48
6 Айлендерс 43 19 24 48
7 Нью-Джерси 41 22 19 47
8 Коламбус 44 14 30 37
Атлантический дивизион И В П О
1 Бостон 43 26 17 61
2 Флорида 43 27 16 57
3 Торонто 41 21 20 50
4 Детройт 43 22 21 49
5 Тампа-Бэй 44 22 22 49
6 Монреаль 43 18 25 43
7 Баффало 44 19 25 42
8 Оттава 39 15 24 30
Центральный дивизион И В П О
1 Колорадо 45 29 16 61
2 Виннипег 42 28 14 60
3 Даллас 42 25 17 55
4 Нэшвилл 44 24 20 49
5 Аризона 41 21 20 44
6 Сент-Луис 42 21 21 44
7 Миннесота 43 18 25 41
8 Чикаго 43 12 31 26
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Ванкувер 44 29 15 62
2 Вегас 44 25 19 55
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4 Эдмонтон 39 23 16 47
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Рейнджерс – Сиэтл
 5 : 2
17.01 03:00
Оттава – Колорадо
 4 : 7
17.01 03:00
Вашингтон – Анахайм
 2 : 0
17.01 04:00
Даллас – Лос-Анджелес
 - : -
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Виннипег – Айлендерс
- : -
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