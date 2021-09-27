Хоккей
НХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Новости   //    Хоккей   //    НХЛ

«Рейнджерс» проиграли «Айлендерс», Георгиев пропустил три шайбы

04:33

«Рейнджерс» в товарищеском матче на предсезонке уступили «Айлендерс» со счетом 0:4.

Отличились Брок Нельсон, Кейси Сизикас, Кэл Клаттербак и Росс Джонстон. Российский вратарь «Рейнджерс» Александр Георгиев пропустил три шайбы и был заменен на седьмой минуте третьего периода.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Сергей Разин все материалы автора

Читайте также

«Сборная без флага, гимна и без русских парней бесславно закончила выступление». Реакция болельщиков на поражение России в плей-офф ЧМ
В Госдуме отреагировали на отсутствие трансляции боя Усика на украинском телевидении
Вылет России с ЧМ по мини-футболу, победы «Динамо» и «Краснодара», реакция на бой Усика
«Хохлы болели за Джошуа, а украинцы и русские за Усика». Что пишут в России о новом чемпионе
«У нас есть свой «Королевский клуб»!» Как «Спартак» обыграл «Реал»
vs
0
Офсайд