«Рейнджерс» проиграли «Айлендерс», Георгиев пропустил три шайбы
04:33
«Рейнджерс» в товарищеском матче на предсезонке уступили «Айлендерс» со счетом 0:4.
Отличились Брок Нельсон, Кейси Сизикас, Кэл Клаттербак и Росс Джонстон. Российский вратарь «Рейнджерс» Александр Георгиев пропустил три шайбы и был заменен на седьмой минуте третьего периода.
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