«Рейнджерс» проиграли «Айлендерс», Георгиев пропустил три шайбы

«Рейнджерс» в товарищеском матче на предсезонке уступили «Айлендерс» со счетом 0:4.

Отличились Брок Нельсон, Кейси Сизикас, Кэл Клаттербак и Росс Джонстон. Российский вратарь «Рейнджерс» Александр Георгиев пропустил три шайбы и был заменен на седьмой минуте третьего периода.