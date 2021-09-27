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«Нэшвилл» уступил «Флориде», Афанасьев забросил шайбу

04:16
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«Нэшвилл» в товарищеском матче предсезонки уступил «Флориде» со счетом 1:3.

На шайбы Энтони Даклера, Картера Верхаге и Брендона Монтора «хищники» ответили точным броском Егора Афанасьева.

20-летний россиянин был выбран «Нэшвиллом» на драфте НХЛ-2019 во 2-м раунде под общим 45-м номером.

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Сергей Разин все материалы автора

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