«Рейнджерс» победил «Нэшвилл». Панарин продлил результативную серию

В матче регулярного чемпионата НХЛ «Нэшвилл» принимал «Рейнджерс». Гости одержали победу со счетом 2:1.

Нападающий команды из Нью-Йорка Артемий Панарин отметился результативной передачей, ассистировав Райану Строму в моменте с победным голом. Россиянин набирает очки в четырех матчах пордяд.

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«Нэшвилл» — «Рейнджерс» — 1:2 (0:1, 1:1, 0:0)

Голы: Хитил — 2 (Гаек), 16:05 — 0:1. Стром — 4 (Панарин, Фаст), 24:16 — 0:2. Арвидссон — 6 (бол., Форсберг, Йоси), 34:34 — 1:2.

Вратари: Сарос (58:20) — Георгиев.

Штраф: 13 — 15.

Броски: 33 (8+14+11) — 30 (7+8+15).

Наши: — - Бучневич (14.54/3/+1), Панарин (17.26/3/+1).

2 ноября. Нэшвилл. Bridgestone Arena.

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